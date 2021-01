Una rampa creata per facilitare l'ingresso dei mezzi a due ruote. È questo che ha insospettito i carabinieri del nucleo radiomobile del comando provinciale di Catania che hanno scoperto in via Petriera un deposito di moto rubate.

Il proprietario di una Bmw di grossa cilindrata stava sporgendo denuncia per il furto del mezzo avvenuto poco prima in via Fiorentino, quando una pattuglia si è recata nella zona del furto. Dopo diversi giri nelle vie limitrofe, percorrendo la via Petriera, i militari si sono accorti che davanti a una abitazione in stato di abbandono era stata creata ad arte una sorta di rampa per facilitare l’ingresso nell’immobile dei mezzi a due ruote.

Una volta dentro, i militari hanno scoperto che il locale era stato adibito a deposito per motocicli rubati. Oltre alla Bmw, è stato trovato uno scooter Honda Sh 300, rubato nei giorni scorsi in via Ammiraglio Caracciolo, e diversi accessori da moto (bauletti, specchietti e pneumatici). I mezzi sono stati restituiti ai legittimi proprietari.