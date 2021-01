I carabinieri della stazione di Scordia hanno denunciato un 25enne del posto, poiché ritenuto responsabile di oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale e vilipendio delle forze armate. I militari, nell’ambito di un servizio finalizzato al rispetto delle norme anti Covid-19, nel percorrere la strada provinciale 28, hanno notato un calesse trainato da un cavallo e condotto da un 36enne del posto, scortato a breve distanza da uno scooter con a bordo un 24enne e l’odierno denunciato.

Quest’ultimo, all’alt imposto, facendo anche gesti provocatori con una mano, ha inveito contro i militari, per poi continuare, durante il relativo controllo, a minacciare uno dei militari e a offendere la divisa indossata, motivo per il quale si è proceduto a denunciarlo. I tre soggetti, non avendo alcuna valida motivazione per circolare, sono stati sanzionati.