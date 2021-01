Sono 72 i chili di tabacchi lavorati esteri sequestrati dalla guardia di finanza e dal personale dell'Agenze delle dognare a Catania, negli ultimi giorni. Le sigarette si trovavano in un pallet nell'area portuale il cui contenuto era coperto da cellophane di colore scuro.

All'interno c'erano 12 cartoni di sigarette Marlboro, per un totale di 360 stecche. Erano pronte per essere imbarcate su una nave da crociera in sosta tecnica nel porto etneo.