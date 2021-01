Un pregiudicato di 28 anni è stato arrestato in flagranza di reato con l'accusa di spaccio di droga . L'uomo, residente a Catania, è stato seguito a distanza dai carabinieri, che hanno monitorato diverse cessioni di cocaina .

Il pusher, di volta in volta, tornava in auto per prendere le altre dosi. Nell'automobile ad attenderlo c'era la compagna con i due figli di due anni e sei mesi. Quando è stato bloccato, addosso aveva tre dosi di cocaina.