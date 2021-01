Incappucciati e armati di pistola e martello sono entrati in un distributore nella zona di San Giovanni Galermo e, minacciando uno dei dipendenti, hanno preso il denaro contenuto nella cassa per poi scappare a bordo di un'auto rubata. Massimiliano Nicotra (classe 1977) e Carmelo Tirelli (classe 1970) sono stati arrestati e portati in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Incappucciati e armati di pistola e martello sono entrati in un distributore nella zona di San Giovanni Galermo e, minacciando uno dei dipendenti, hanno preso il denaro contenuto nella cassa per poi scappare a bordo di un'auto rubata. Massimiliano Nicotra (classe 1977) e Carmelo Tirelli (classe 1970) sono stati arrestati e portati in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria.

A permettere di rintracciare e identificare i due uomini è stata la minuziosa descrizione che il dipendente ha fornito agli agenti della squadra mobile che sono intervenuti sul posto il pomeriggio del 23 febbraio subito dopo la violenta rapina. Dopo un breve inseguimento, Nicotra e Tirelli hanno abbandonato l'auto per tentare invano di fuggire a piedi ma sono stati bloccati, disarmati e identificati dai poliziotti. Entrambi risultano avere precedenti penali alle spalle per rapine e furti.

Durante la perquisizione, gli agenti hanno ritrovato la pistola - fedele riproduzione di un’arma vera - e anche la refurtiva (alcune centinaia di euro) che è stata restituita al titolare dell’attività commerciale. Anche la macchina rubata utilizzata per la rapina è stata riconsegnata al proprietario. La squadra mobile ha avviato ulteriori approfondimenti investigativi per stabilire se i due uomini fossero coinvolti anche in altre rapine che, dal mese di gennaio, sono state registrate in quella zona con lo stesso modus operandi.