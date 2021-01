Giorno uno e due febbraio a Gravina di Catania è in programma uno screening drive-in per il Covid-19 rivolto ai residenti e non. Avrà luogo dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 in via Quasimodo, nell'area parcheggio antistante il centro commerciale Katanè. Lo rende noto il sindaco Massimiliano Giammusso. Tutti coloro che vi si recheranno dovranno compilare un modulo (Scarica il modulo) da consegnare al medico che effettua il test in modo da agevolare le operazioni.