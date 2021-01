Ammontano a 300mila euro le violazioni alla normativa tributaria di una società del settore della vendita di bevande e di generi alimentari. Gli accertamenti sono stati effettuati dai finanzieri del comando provinciale di Catania e hanno riguardato l'anno d'imposta 2017. Scoperti anche due lavoratori in nero.

All'origine delle violazioni in materia tributaria ci sono una lunga serie di vendite non fatturate. Nei confronti del titolare, inoltre, sono state contestate violazioni amministrative per ogni lavoratore ed è scattata la segnalazione all'Ufficio provinciale del lavoro.