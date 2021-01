Alla guida dei rispettivi camion avevano inscenato una gara in autostrada , con tanto di manovre spericolate. Alla sfida al volante è seguita 24 ore dopo una rissa, nel corso della quale è stato tirato fuori anche un coltello . Ad avere la peggio il guidatore che era arrivato per primo: l'uomo è stato colpito diverse volte alle gambe all'interno del capannone di una ditta nella zona industriale di Belpasso.

I fatti sono accaduti il giorno dopo la contesta al volante. Il coltello è stato impugnato dopo che prima erano volati schiaffi e colpi di bastone. Per soccorrere la vittima è stato necessario l'arrivo dell'elicottero del 118. L'uomo è stato portato al Policlinico di Catania, ma non è in pericolo di vita.

L'aggressore - un uomo di 52 anni originario di Enna - è stato invece rintracciato all'interno della ditta dove era ritornato a lavorare come se nulla fosse. I militari lo hanno portato in camera di sicurezza in attesa del processo con rito direttissimo.