È morto Luciano Bellia, il patron del Motoraduno internazionale dell'Etna. L'80enne di Belpasso, per molti anni è stato insegnante di materie letterarie nella scuola media Nino Martoglio. Militante del partito socialista, ha contribuito all’attività amministrativa sia come consigliere comunale che come assessore. Oltre alla politica, ha dedicato tutto il suo impegno al Motoraduno internazionale dell’Etna. La manifestazione nata nel 1977 da un'intuizione di Bellia, negli anni, è cresciuta fino a diventare una presenza costante dell’estate siciliana e un appuntamento fisso per centinaia di centauri non solo italiani.