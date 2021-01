Sono usciti dagli uffici della caserma intitolata ad Antonio Cardile poco dopo le 17.30 . Ad accompagnarli, all'interno delle auto civetta, gli agenti della squadra mobile della polizia. Un lungo serpentone di macchine e sirene accese ha attraversato la parte finale di via Monsignor Ventimiglia per effettuare il trasferimento in carcere di una decina di persone . I fermi, secondo quanto verificato da MeridioNews, orbiterebbero nell'ambiente del clan mafioso dei Cappello-Bonaccorsi . Ad aspettare l'uscita degli indagati, in una scena classica quando avvengono le operazioni di polizia, tanti parenti e amici. Un cenno, qualche saluto e molte donne in lacrime con bambini al seguito .

Sul blitz, al momento, non ci sono ancora comunicazioni ufficiali. Gli arrestati sono stati trasferiti in diverse carceri siciliane. Alcuni al penitenziario di Bicocca a Catania, altri sono stati smistati tra Siracusa e Caltanissetta. Ad assistere all'uscita delle macchine - che ha richiesto anche la chiusura al traffico della strada per alcuni minuti - c'era anche il questore Mario Della Cioppa.

A Catania il gruppo mafioso dei Cappello, che non è inserito nella famiglia di Cosa nostra dei Santapaola-Ercolano, continua a contraddistinguersi per il controllo militare del territorio, specie nelle zone periferiche, nei villaggi marittimi come tra il Paradiso degli aranci e Primosole, e nei rioni storici. Una peculiarità spesso affiancata a grossi interessi nel settore dell'importazione e della vendita al dettaglio di enormi quantitativi di sostanze stupefacenti. Il clan, però, ha consolidato la sua posizione anche nel mondo imprenditoriale, senza disdegnare gli affari nel settore dei rifiuti e del gambling.