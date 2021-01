Sarà un servizio di vigilanza interforze , con la partecipazione della polizia municipale, a garantire che i devoti di sant'Agata rispettino il divieto di prendere parte alle funzioni religiose che si terranno nei giorni dedicata alla patrona di Catania. La decisione è stata presa nel corso di una riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza, tenutosi oggi in prefettura.

Il programma, in formato straordinario a causa del Covid-19, era stato annunciato la settimana scorsa dall'Arcidiocesi. Per i fedeli la possibilità di seguire via streaming le funzioni, mentre a presenziare a nome della città sarà il sindaco. Piazza Duomo quindi sarà transennata e ci sarà divieto di stazionare al di qua delle barriere. Sarà chiusa inoltre la chiesa di Sant’Agata alla Badia di via Vittorio Emanuele. La vigilanza riguarderà anche via Etnea, nel tratto che va da piazza Università alla villa Bellini, e saranno rafforzati i controlli nei punti d'ingresso della città.

«Sappiamo che quest’anno non potremo stare vicino alla nostra Agata come vorremmo - ha scritto il sindaco Salvo Pogliese su Facebook - ma sarà possibile vivere tutti i momenti liturgici grazie alla diretta che sarà realizzata dalle emittenti regionali, dimostrando ugualmente l’intensa devozione a sant’Agata. I controlli saranno rigorosi, non possiamo permetterci rilassamenti perché la battaglia contro la pandemia non ammette soste o eccezioni, anzi: in questo caso siamo chiamati a essere ancora più responsabili, nel rispetto di chi ha perso la vita, di chi si trova in una corsia d’ospedale e dei medici e sanitari che stanno profondendo uno sforzo encomiabile per salvare vite umane.

Mi appello - ha concluso il primo cittadino - al senso di responsabilità dei miei concittadini: il modo migliore per manifestare la nostra devozione nella Santa oggi è essere responsabili, verso noi stessi e verso gli altri».