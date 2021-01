Arrestato dalla squadra Lupi dei carabinieri il 24enne Alex Rapisarda. Il giovane è accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, non una novità considerato che Rapisarda era stato arrestato per lo stesso motivo a ottobre, in via Capo Passero. In quell'occasione era stato trovato in possesso delle dosi di droga, del block notes per tenere la contabilità e di una ricetrasmittente per comunicare con gli altri pusher.