I carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Acireale e della locale stazione, con il supporto del personale medico veterinario dell’Azienda sanitaria provinciale di Catania, hanno proceduto al controllo di un allevamento ovi-caprino ed equino.

In particolare è stato appurato che l’allevamento in questione era totalmente privo di ogni autorizzazione e che, nel terreno di pertinenza, insisteva anche un laboratorio per la lavorazione e la produzione di prodotti caseari. Nel corso dell’attività si è proceduto al sequestro amministrativo del laboratorio, con all'interno custoditi circa 20 chilogrammi di formaggi, di 140 capi di ovini e 4 equidi tutti privi di contrassegno identificativo. Contestati illeciti amministrativi per 17.500 euro nei confronti della proprietaria, una 52enne di Aci Catena.