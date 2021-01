Passeggiata per la giustizia e la scienza secondo coscienza . È questo il titolo della manifestazione che é stata contestata questa mattina dai poliziotti mentre era in corso alla Villa Bellini di Catania. Pubblicizzata attraverso i social, è stata organizzata per dimostrare il dissenso nei confronti delle misure restrittive per contenere la diffusione del Covid-19 e soprattutto sull’uso della mascherina . Una trentina le persone che vi hanno preso parte nonostante, nei giorni scorsi, fosse già arrivato il divieto alla manifestazione da parte della questura etnea per la pandemia in atto.

I promotori e i partecipanti erano senza mascherine e non hanno rispettato nemmeno la distanza minima interpersonale di sicurezza. Dopo l'ordine dato dai poliziotti che sono intervenuti, solo pochi hanno indossato il dispositivo. Molti, non solo si sono rifiutati ma hanno invece continuato a incitare alla ribellione. Per questo sono stati identificati e adesso Digos e polizia scientifica procederanno con le denunce alla procura e con le sanzioni amministrative.

I promotori e i partecipanti rischiano una denuncia per manifestazione non preavvisata, inosservanza a un ordine dato dall’autorità ed eventuali reati connessi, fra cui anche l’epidemia colposa in caso di accertamento di diffusione del virus a causa della manifestazione, oltre alle pesanti sanzioni legate all’assembramento e al mancato uso delle mascherine. Uno dei partecipanti sarà anche segnalato per avere portato alla riunione vietata un minore sotto i 14 anni con richiesta di intervento dei servizi sociali per le valutazioni del caso. Dopo l’intervento della polizia la manifestazione è stata interrotta e la situazione è tornata alla normalità.