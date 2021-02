Continuano i controlli della guardia di finanza per verificare il rispetto delle misure anti-Covid. Negli ultimi giorni sono state elevate 17 sanzioni amministrative.

Destinatari di quasi la metà delle multe sono stati diportisti catanesi, che credevano di potere andare in barca nonostante la zona rossa in vigore fino a ieri. Multe anche per due persone uscite di casa per comprare droga.