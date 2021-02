Il Comune di Aci Sant'Antonio ha deciso di riattivare le strisce blu nel centro urbano. La misura entrerà in vigore dalle 9 di mercoledì, nelle fasce orarie mattutine e pomeridiane. E nello specifico dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20. Nel periodo estivo - dal 15 luglio al 15 settembre - la sosta a pagamento sarà solo di mattina.

Il costo previsto è di 70 centesimi all'ora, con la possibilit, per i residenti nelle aree interessate dove sono presenti gli stalli blu e per un suolo veicolo a famiglia, di stipulare abbonamenti al costo di 15 euro al mese. Saranno esentati dal pagamento i veicoli delle forze di polizia e armate, i mezzi pubblici e quelli in dotazione all'ente comunale e alle altre aziende pubbliche. Lo stesso vale per i medici in visita domiciliare, che dovranno apporre il contrassegno nel cruscotto. Negli stalli blu sarà vietata la sosta ai ciclomotori. Sanzioni a partire da cinque euro.

«Si tratta di un provvedimento atteso e necessario - dichiara il sindaco Santo Caruso - ma chiaramente questa fase di partenza sarà sperimentale, per valutare l’impatto sull’utenza e cercare di delineare in forma definitiva il servizio, appuntando e apportando, quando e se necessario, le modifiche necessarie».