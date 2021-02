Un ragazzino di dieci anni ha chiamato i carabinieri e salvato la madre dall'ennesima aggressione da parte del padre. Sabato sera intorno a mezzanotte, l'operatore del numero unico per le emergenze ( 112 ) ha ricevuto la disperata richiesta di aiuto del bambino che, con voce tremolante, invocava i carabinieri di intervenire per fermare il padre violento nei confronti della madre.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Giarre che hanno arrestato un 38enne di Zafferana Etnea per maltrattamenti contro familiari, in particolare della moglie di 45 anni. I carabinieri non hanno trovato in casa l'uomo che, dopo l'aggressione, era uscito. Nell'abitazione erano rimasti madre e figlio. Sul pavimento i militari hanno notato frammenti di vetro. La donna presentava segni delle percosse che sono stati riscontrati poi anche dal personale del 118.

In particolare «ecchimosi in regione frontale sinistra di 8-10 centimetri, allo zigomo destro dolente e dolorante alla palpazione; torace dolente e dolorabile alla palpazione in regione sotto clavicolare destra con ecchimosi e tumefazioni di circa 10x10 centimetri, presenza di escoriazioni negli arti inferiori». I militari hanno poi appreso che la donna già a maggio del 2019 aveva denunciato il marito per maltrattamenti. L'uomo, che era stato localizzato nelle vicinanze dell'abitazione ubriaco, è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari in una casa diversa da quella coniugale.