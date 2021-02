Ammonta a 407mila euro il finanziamento ottenuto dal Comune di Acireale per la sistemazione interna del teatro Maugeri di Acireale . L'immobile era stato danneggiato in un primo momento il 5 novembre 2014, in occasione della violenta tromba d'aria che colpì il centro città. In quella circostanza a essere stato parzialmente scoperchiato era stato il tetto. Poi il mancato intervento a protezione della sommità del teatro e le piogge autunnali danneggiarono l'interno rendendo di fatto inagibile la struttura, anche dopo il rifacimento della copertura.

Adesso il finanziamento della Protezione civile apre uno spiraglio alla ristrutturazione e futura riapertura al pubblico. «Questa è un'ottima noitiza - dichiara il sindaco Stefano Alì - sicuramente una delle più liete da quando si è insediata l’amministrazione che guido. Sono grato alla Protezione civile regionale per l’attenzione mostrata che non è di certo frutto del caso, ma di un’azione scrupolosa condotta dagli uffici competenti in epoca assai recente».