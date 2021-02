I carabinieri della stazione di Sant’Agata Li Battiati hanno arrestato nella flagranza il 34enne Angelo Lombardo di Misterbianco, poiché ritenuto responsabile di spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti . I militari, acquisita una notizia confidenziale, sono andati in località Poggio del Lupo a Misterbianco per effettuare una perquisizione nell’abitazione dove Lombardo era detenuto agli arresti domiciliari.

I carabinieri della stazione di Sant’Agata Li Battiati hanno arrestato nella flagranza il 34enne Angelo Lombardo di Misterbianco, poiché ritenuto responsabile di spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. I militari, acquisita una notizia confidenziale, sono andati in località Poggio del Lupo a Misterbianco per effettuare una perquisizione nell’abitazione dove Lombardo era detenuto agli arresti domiciliari.

Notando un ragazzo appena uscito da quella palazzina, i carabinieri lo hanno fermato e hanno potuto appurare che il 24enne aveva nascosto negli slip una dose di marijuana. All'arrivo di un altro cliente, i militari hanno approfittato per entrare nell'immobile.

Una volta in casa, i carabinieri hanno trovato 90 grammi di marijuana, nove dosi già pronte per la vendita e il materiale per il confezionamento nascosti nel barbecue sul balcone. Uno dei quattro bilancini di precisione ritrovati era nascosto negli slip di Lombardo. L'arrestato, come disposto al termine dell'udienza di convalida, è stato trasferito in carcere. Il giovane cliente, invece, è stato segnalato alla prefettura di Catania come assuntore.