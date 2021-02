I carabinieri delle stazioni di Castiglione di Sicilia e Linguaglossa , coadiuvati dai colleghi del nucleo radiomobile della compagnia di Randazzo , nell’ambito delle attività finalizzate a garantire l’osservanza delle norme per il contenimento del fenomeno epidemico , hanno svolto un servizio nei territori compresi tra il Parco dell’Etna e il Parco fluviale dell’Alcantara .

In particolare, l’attività è stata indirizzata al controllo dei numerosi motociclisti che, sovente, sono soliti utilizzare quei percorsi a bordo delle proprie moto da enduro. In particolare, l’attività ha poi portato i militari a elevare la prevista sanzione amministrativa nei confronti di sette motociclisti per inottemperanza alle vigenti norme anti Covid-19.