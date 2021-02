Martellate contro un bancomat della filiale Unicredit di via Vittorio Emanuele a Biancavilla . A bloccare una donna di origine rumena, che adesso è accusata di tentato furto , sono stati i carabinieri . La donna dopo aver distrutto uno schermo dell’Atm ha continuato a prendere a martellate la porta blindata dell’agenzia di credito . I danni sono ingenti.

I militari, che si trovavano a qualche centinaio di metri da piazza Collegiata, sono intervenuti per fermare la donna armata di martello e che aveva con sé anche un paio di forbici. La donna è stata portata in caserma per essere interrogata. Al vaglio degli inquirenti anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti all’esterno della filiale Unicredit.