Una sant'Agata unica e diversa, ricca di privazioni e limiti alla mobilità, ma che proprio per questo registrerà uno sforzo ancora maggiore da parte del mondo dell'informazione per garantire a fedeli e non di poter seguire le fasi salienti delle celebrazioni in onore della patrona di Catania. MeridioNews insieme a Radio Fantastica, Etna Radio e Sestarete - tutte anime del gruppo editoriale Rmb - a partire da domani alle 12, quando si terrà l'offerta del cera, trasmetteranno le immagini in diretta, con approfondimenti e ospiti.

Una sant'Agata unica e diversa, ricca di privazioni e limiti alla mobilità, ma che proprio per questo registrerà uno sforzo ancora maggiore da parte del mondo dell'informazione per garantire a fedeli e non di poter seguire le fasi salienti delle celebrazioni in onore della patrona di Catania. MeridioNews insieme a Radio Fantastica, Etna Radio e Sestarete - tutte anime del gruppo editoriale Rmb - a partire da domani alle 12, quando si terrà l'offerta del cera, trasmetteranno le immagini in diretta, con approfondimenti e ospiti.

Giorno 4 l'appuntamento sarà per l'alba con la trasmissione sul canale 215 del digitale terreste della messa dell'aurora. Alle 9, invece, interverrà monsignor Giovanni Lanzafame. Dalle 18 la funzione religiosa sarà trasmessa in diretta su Sestarete e su Etna Radio. Il 5 febbraio, invece, l'attesa sarà tutta per il pontificale dell'arcivescovo Salvatore Gristina, in programma a partire dalle 10.

Da domani a veberdì, inoltre, ogni giorno su Radio Fantastica andranno in onda approfondimenti con personaggi e ospiti legati alla storia della festa di Sant'Agata.