Amara sorpresa questa mattina per i vigili urbani di Aci Catena, che intorno alle 7 hanno trovato un proprio mezzo incendiato. L'automobile, una Fiat Seicento, era parcheggiata sotto l'arco di Palazzo Riggio, edificio storico che si trova proprio accanto alla locale caserma dei comando municipale, dove i vigili parcheggiano i propri mezzi. Il rogo ha annerito lo storico frontone dell'arco seicentesco e la parte interna. A spegnere l'incendio sono stati i vigili del fuoco della compagnia di Acireale. Indagano sui fatti i carabinieri di Aci Catena: al vaglio ci sono le immagini delle telecamere della chiesa Matrice che si trova a pochi passi da palazzo Riggio.

Tuttavia, il sistema di videosorveglianza della chiesa riuscirebbe a coprire con difficoltà il punto dove si trovava l'automobile. Intanto, la coppia di residenti la cui abitazione dà sul cortile in questione non si è accorta di nulla. «Stamattina ho aperto le porte e ho visto tutto questo - afferma una donna - Non so se si tratta di dolo. Però più volte abbiamo segnalato la questione alle autorità. Qui, anche in zona rossa ci sono persone che tirano bottiglie di vetro, danneggiano tutto: ci sentiamo in perenne pericolo». Intanto, secondo quanto appreso da MeridioNews, i vigili del fuoco sono stati allertati soltanto stamattina, quando la polizia municipale ha fatto la scoperta. Lo stato dell'auto, totalmente distrutta, non consentirebbe dunque di ricostruire la dinamica dell'incendio e verificare l'eventuale matrice dolosa.

A novembre 2017 il sindaco Nello Oliveri aveva provato a interdire l'accesso alla zona storica, giustificando la scelta con motivi di ordine pubblico. L'area era stata ripetutamente oggetto di atti vandalici. Tuttavia, dopo alcune proteste, la misura è stata revocata. Dal 2019 accanto alla struttura di palazzo Riggio si è trasferita la caserma dei vigili urbani, dopo che un incendio per cortocircuito ha devastato i locali precedentemente usati dal comando.

Negli ultimi anni il territorio di Aci Catena è stato interessato da numerosi roghi di auto. Tra il 2019 e il 2020, si è verificata un 'escalation di mezzi bruciati, oltre all'incendio del deposito della ditta di rifiuti. Proprio qualche mese fa il comandante della locale polizia municipale Sebastiano Forzisi aveva dichiarato a questo giornale i pochi uomini e mezzi a disposizione.