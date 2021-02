Nuovo sequestro di armi a Catania. La notte scorsa i carabinieri hanno compiuto una serie di perquisizione nel quartiere di Monte Po, storicamente controllato dal clan Cappello.

In uno scantinato protetto da una porta in ferro di un immobile in via Salvatore Salomone Marino, i militari hanno trovato un kalashnikov completo di serbatoio, una bomba a mano uguale a quelle usata negli anni Novanta nella guerra dei Balcani, 34 cartucce per fucile, sei per pistola semi-automatica calibro 7,65 e 46 cartucce per pistola semi-automatica calibro 9x21. Sul posto sono intervenuti anche gli artificieri antisabotaggio del comando provinciale.