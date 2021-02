Arrestato un 44enne per furto. La scorsa notte S.G., pregiudicato , è stato fermato dalla polizia, dopo avere smontato i catalizzatori di due Renault Clio in centro storico. La segnalazione agli agenti è arrivata da un passante.

Individuata l'automobile, l'uomo è stato fermato. Nell'abitacolo sono stati trovati gli attrezzi utilizzati per lo scasso e quattro catalizzatori. I proprietari delle due Renault sono stati contattati. Il 44enne, invece, è stato arrestato per furto aggravato e denunciato per false dichiarazioni sulla residenza, nonché multato per non avere rispettato le norme anti-Covid. Il magistrato di turno ha disposto gli arresti domiciliari.