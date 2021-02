Alla vista del proprietario di casa, ha tentato la fuga buttandosi dal balcone ma poi è stato bloccato da un vicino di casa. Ad arrestarlo sono stati poi gli agenti delle Volanti. Protagonista un 36enne, già sottoposto ad avviso orale.

L'uomo, ieri mattina, aveva tentato di intrufolarsi in un appartamento per compiere un futuro, ma non si è accorto che l'immobile non era vuoto. Addosso al ladro sono stati trovati anche uno scalpello, un cacciavite e due maertelleti. Su disposizione del pm di turno è stato posto ai domiciliari, in attesa del processo con rito direttissimo.