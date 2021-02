Un 44enne di Catania è stato denunciato dai carabinieri di Acireale, dopo essere stato trovato aa pescare nella frazione marinara di Stazzo. Dai controlli, infatti, l'uomo è risultato rientrare tra le persone positive al Covid.

Una condizione che avrebbe dovuto impedirgli di lasciare la propria abitazione, rimanendo in isolamento domiciliare anche dai congiunti fino all'avvenuta negativizzazione, e che invece lo ha portato ad andare in giro, oltrepassando anche i confini comunali. Azione vietata anche alle persone che non hanno contratto il Covid, se non nel caso di comprovati motivi di natura lavorativa, medica o di studio.