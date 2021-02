Di fronte al rifiuto di essere serviti dopo lo scoccare del coprifuoco, hanno reagito minacciando il titolare e poco dopo presentandosi con un fucile in mano. È accaduto ieri a Bronte, in una panineria di corso Umberto. Protagonisti due 24enni del posto, che stono stati oggi denunciati dai carabinieri della locale stazione per violenza privata e spari in luogo pubblico.