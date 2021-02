« Fabrizio vive nei cuori ultras », un messaggio che non ha bisogno di interpretazioni, impresso da anni in un muro dell'ex monastero dei Benedettini, a piazza Dante . Lo stesso nei pressi del quale ieri sera si sono ritrovati decine di sostenitori del Calcio Catania , squadra di cui Fabrizio Lo Presti era tifoso prima di morire in un incidente stradale nel 2001 , mentre raggiungeva l'Aquila per una trasferta dei rossazzuri . Gli ultras ieri, in occasione dei vent'anni dalla scomparsa, hanno deciso di ricordarlo in strada nonostante la pandemia. Fatto notato da diversi residenti della zona che hanno immortalato le scene , tra ceri e un fumogeno rosso acceso poco prima delle 21.

«Davvero in tanti tra i partecipanti non indossavano le mascherine - lamenta un residente - per non parlare del distanziamento sociale, praticamente del tutto ignorato con un maxi assembramento». Ma a fare infuriare più di ogni altra cosa alcuni abitanti della zona è stato il mancato intervento delle forze dell'ordine, in un giorno particolare con la festa di Sant'Agata che ha accesso i riflettori sul capoluogo etneo per il rispetto delle prescrizioni anti-contagio. Tanto più che proprio a pochi metri dal punto della commemorazione, in via Teatro Greco, c'è una caserma dei Carabinieri. E alcune auto dei militari sarebbero passate anche davanti alla folla.

Gli assembramenti, stando alle testimonianze raccolte, seppure in numeri più contenuti, si ripetono ogni sera. Compreso il 3 febbraio, giorno in cui il Catania è stato impegnato nel turno infrasettimanale con la Juve Stabia. «Quel giorno ho chiesto ai carabinieri - continua un'abitante - e la risposta è stata "signora, c'è la partita"». Tuttavia, ieri sera, la competenza del controllo in quella zona della città risulta della polizia che, fa sapere a MeridioNews, di non avere ricevuto segnalazioni.