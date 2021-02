La pasta alla Norma riconosciuta come patrimonio Unesco. È la causa che Fipe Confcommercio (Federezione italiana pubblici esercizi) di Catania sta portando avanti. L'iniziativa, già presa a cuore da alcuni chef e professionisti etnei del settore, va avanti da circa sei mesi.

«La pasta alla Norma con i suoi ingredienti si può configurare come un piatto unico dell'area del Mediterraneo - spiega Giovanni Trimboli, chef e membro di Fipe a MeridioNews - Il riconoscimento Unesco potrebbe avere una risonanza forte sia sul piano dell'immagine che sull'impatto economico della Sicilia. Parliamo di un piatto semplice, ma che allo stesso tempo riesce a coniugare la storia e la cultura di un popolo».

Non sono chiare le origini del piatto che vede l'incontro della pasta con le melenzane, olio e pomodoro e che ha nella ricotta salata il proprio completamento. Il nome viene spesso accostato all'opera del catanese Vincenzo Bellini. Si racconta infatti che mentre il compositore si trovava a Milano, dopo la prima presentazione dell'opera assaggiò il piatto di pasta talmente buono da battezzarlo con lo stesso nome della sua composizione. Lo stesso nome che il regista e scrittore Nino Martoglio esclamò davanti al piatto di pasta che gli venne portato durante un pranzo.

Trimboli, chef e direttore di una scuola di cucina, come prossimo passo pensa all'allestimento di una sagra itinerante a Catania che metta al centro la pasta alla Norma. «Da tempo molte località cercano di puntare su specialità e tradizioni culinarie - continua Trimboli - Lo abbiamo visto, per esempio, ad Alba (in Piemonte ndr) e in Campania dove il tartufo e la pizza hanno ricevuto lo stesso riconoscimento. Per noi siciliani sarebbe un bel traguardo. Adesso stiamo cercando di proporre l'iniziativa alla politica regionale e al settore produttivo, così che si possa - conclude - esportare l'iniziativa anche anche fuori dai nostri confini».