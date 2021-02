«Non possiamo farci condizionare dal virus. Ho paura ma quello che ho dentro il cuore è più forte di tutto». Diversi devoti nel tardo pomeriggio di oggi hanno deciso di non rispettare gli inviti a stare a casa, e i divieti di assembramento, scendendo in strada per la festa di Sant'Agata. In queste ore si registrano assembramenti davanti il duomo di Catania e lungo via Cardinale Dusmet. Il cancello della cattedrale è stato riempito di fiori bianchi. Stesso scenario nello storico alterino nei pressi di porta Uzeda. Poco dopo le 20 anche alcuni fuochi d'artificio, a quanto pare non autorizzati, sparati nella zona del porto.