Due minorenni sono accsuati di avere dato fuoco all'automobile di un 40enne di Ramacca. I due ragazzi, di 14 e 15 anni, sono stati denunciato per incendio in concorso. I fatti risalgono al 12 gennaio.

Le perquisizioni domiciliari hanno consentito di acquisire elementi fondamenti per rafforzare i sospetti a carico della coppia. Nello specifico, all'interno di uno smarthphone era presente un video in cui i due minori si riprendevano mentre davano fuoco alla vettura. Stando alla ricostruzione dei militari, il rogo sarebbe stato appiccato per screzi con il figlio del proprietario del mezzo.