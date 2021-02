Arrestato un 28enne ad Aci Catena per detenzione di cocaina . I carabinieri della locale stazione e i militari del nucleo cinofili di Nicolosi hanno perquisito la casa dell'uomo in via Blanco , nel quartiere Loco.

Arrestato un 28enne ad Aci Catena per detenzione di cocaina. I carabinieri della locale stazione e i militari del nucleo cinofili di Nicolosi hanno perquisito la casa dell'uomo in via Blanco, nel quartiere Loco.

Messo alle strette il 28enne ha consegnato un contenitore con trenta dosi. Successivamente il pastore tedesco Zero ha rintracciato altri dieci grammi nascosti in camera da letto e divisi in due involucri. Tre i bilancini di precisione sequestrati. Nel garage a disposizione dell'uomo sono state trovate anche modiche quantità di marijuana.

In attesa di conoscere le decisioni dell'autorità giudiziaria, il 28enne è finito agli arresti domiciliari.