Andava in giro sul suo scooter, senza casco né copertura assicurativa, nonostante fosse positivo al Covid-19. Un ventenne è stato fermato in piazza della Repubblica dai baschi verdi della guardia di finanza di Catania durante un controllo, da cui è emerso che il giovane aveva ricevuto dall'Asp l’obbligo di rimanere a casa in quarantena.