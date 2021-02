Una violenta lite familiare è scoppiata ad Aci Catena intorno alle 20. La rissa è avvenuta nei pressi di un bar di via Vittorio Emanuele, a pochi passi dalla chiesa di Santa Lucia. Sul posto sono arrivate due pattuglie dei carabinieri e un'ambulanza.

Subito dopo i fatti, un capannello di persone si è creato sul marciapiedi. Non è ancora chiaro quale sia stato il motivo all'origine dell'aggressione. Stando a quanto appreso da MeridioNews, si sarebbe trattato di un litigio tra due adulti, in cui sarebbe stato coinvolto anche un ragazzino. Per quest'ultimo sarebbe stato necessario il ricorso alle cure del pronto soccorso.