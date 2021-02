Poco dopo la mezzanotte della notte scorsa una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento Sud del Comando provinciale di Catania e un'autobotte di rincalzo, sono intervenute per lo spegnimento di un incendio sviluppatosi all'interno di un edificio in stato di abbandono in via Cristoforo Colombo, angolo via Aretusa, a Catania. Attività di minuto spegnimento e di verifica sono ancora in corso, insieme all'accertamento delle cause del rogo.