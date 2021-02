Un incidente, intorno alle 8.55, è avvenuto lungo la strada statale 121, la Paternò-Catania. Il sinistro, secondo le informazioni raccolte da MeridioNews, ha coinvolto quattro automobili. Poco dopo le 9 una richiesta d'intervento è stata inoltrata ai vigili urbani di Misterbianco.

Sul posto, poco prima dell'area commerciale di Misterbianco in direzione del capoluogo etneo, due ambulanze del 118. Una donna, che si trovava all'interno di uno dei mezzi, è rimasta ferita ma non sarebbe però in gravi condizioni. Si segnalano pesanti rallentamenti al traffico.