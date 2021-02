Spacciava dosi di eroina ad alcuni pazienti del Sert di Catania che manifestavano crisi di astinenza . A scoprire tutto i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di piazza Dante che hanno arrestato una donna di 34 anni . La pusher, secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, forniva il proprio numero di cellulare così da essere contattata dai clienti. Ricevuta la richiesta la donna si spostava in auto e raggiungeva l'acquirente per fornirgli la dose al prezzo di 40 euro .

L'ultima vendita però si è rivelata fatale. La donna infatti è stata pedinata dai militari che hanno monitorato una cessione di eroina in cambio di denaro a due cinquantenni, raggiunti lungo via Ulisse. I militari hanno bloccato l'auto della 34enne e all'interno hanno trovato 800 euro in contanti e una dose di eroina. In attesa del processo per direttissima l'indagata è finita agli arresti domiciliari.