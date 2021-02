Tenta di uccidere il compagno di 68 anni a colpi di martello e con una coltellata al torace dopo avere visto nel suo telefono la foto della sua ex fidanzata. I carabinieri della compagnia di Giarre hanno ieri mattina, a Mascali, hanno arrestato una donna di 49 anni per tentato omicidio e maltrattamenti in famiglia.