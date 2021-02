Una Ferrari F458, due Porsche, un'Audi Q8 e un milione in contanti. La ricchezza illecita del clan Scalisi di Adrano, legato alla famiglia Laudani, passava anche dai simboli. L'inchiesta della Dda di Catania e condotta dal Gico della guardia di finanza ha portato all'arresto di cinque persone e al sequestro di un patrimonio di oltre 50 milioni, tra società e beni immobili sparsi per l'Italia. Il provvedimento, oltre alla Sicilia, interessa infatti anche la Lombardia e il Veneto. Tra i business colpiti, quelli nel settore della logistica e della vendita di carburante. Sono invece 15 i fabbricati e 33 gli appezzamenti - tutti situati tra le province di Catania e Messina - su cui le Fiamme Gialle hanno posto i sigilli. Le custodie cautelari sono state emesse nei confronti del boss Giuseppe Scarvaglieri, attualmente detenuto al 41 bis, Antonino e Salvatore Calcagno, entrambi accusati di far parte dell'associazione mafiosa; e Antonino e Francesco Siverino, nei confronti dei quali l'accusa è di concorso esterno, avendo agevolato gli interessi finanziari del clan.