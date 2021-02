I carabinieri della stazione piazza Dante , coadiuvati da personale del reparto Annona della polizia locale, in ottemperanza alle specifiche indicazioni prefettizie, hanno effettuato un servizio di controllo nell’ambito delle attività per il contenimento della diffusione epidemica.

I carabinieri della stazione piazza Dante, coadiuvati da personale del reparto Annona della polizia locale, in ottemperanza alle specifiche indicazioni prefettizie, hanno effettuato un servizio di controllo nell’ambito delle attività per il contenimento della diffusione epidemica.

In particolare, hanno proceduto alla verifica di un noto pub in via Coppola dove, nonostante fossero ormai trascorse le 22.00 con le conseguenti limitazioni imposte dalle norme, i militari hanno riscontrato la presenza di tre avventori intenti ad ascoltare musica. Nei confronti dei tre, pertanto, è scattata la sanzione amministrativa prevista mentre è stata disposta la chiusura dell’attività commerciale per la durata di cinque giorni.