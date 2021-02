Un 18enne è stato arrestato dai carabinieri del nucleo radiomobile del Comando provinciale con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio . I militari sono stati insospettiti dal comportamento del giovane e così hanno deciso di perquisire l'abitazione in cui vive.

Nella sua camera, sono stati trovati, all'interno di una scatola, 85 grammi di marijuana già confezionata in singole dosi e dunque pronta per essere venduta. Sequestrata anche la somma di 450 euro in contanti, ritenuta provento dell'attività illecita.