«Un personaggio che agisce nei retroscena più che nella scena». Antonio Fisichella riassume così la figura di Mario Ciancio Sanfilippo. Editore, imprenditore e per decenni monopolista dell'informazione nell'Isola grazie a La Sicilia, quotidiano di cui è stato direttore fino al 2015, quando passò il testimone al figlio Domenico. Fisichella ha deciso di mettere nero su bianco la storia di Ciancio nel libro Una città in pugno, edito dalla casa editrice indipendente Mesogea di Messina. Un racconto che si muove su quattro direttrici fondamentali: informazioni, politica, affari e mafia, e che di fatto ripercorre tutta la vita dell'imprenditore 88enne, attualmente sotto processo per concorso esterno in associazione mafiosa. Sullo sfondo del testo c'è naturalmente Catania.