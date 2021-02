Sistemazione dei marciapiedi e delle caditoie , abbattimento delle barriere architettoniche , rifacimento del manto stradale e dei muretti. In mezzo l'istallazione di oltre mille catarifrangenti per delimitare il percorso. Sono i lavori previsti lungo via Palermo . L'appalto per la messa in sicurezza e innovazione dell'arteria che collega l'area di Nesima a via Giuseppe Garibaldi , per un tratto di tre chilometri , è stato aggiudicato con un ribasso del 20,66 per cento rispetto a un valore iniziale di 700mila euro . Soldi provenienti dal Patto per Catania.

Sistemazione dei marciapiedi e delle caditoie, abbattimento delle barriere architettoniche, rifacimento del manto stradale e dei muretti. In mezzo l'istallazione di oltre mille catarifrangenti per delimitare il percorso. Sono i lavori previsti lungo via Palermo. L'appalto per la messa in sicurezza e innovazione dell'arteria che collega l'area di Nesima a via Giuseppe Garibaldi, per un tratto di tre chilometri, è stato aggiudicato con un ribasso del 20,66 per cento rispetto a un valore iniziale di 700mila euro. Soldi provenienti dal Patto per Catania.

L'impresa che si occuperà dei lavori è quella dell'imprenditore Antonio Rosario Fresta di Santa Venerina. La gara, in cui sono state invitate sette ditte e bandita dalla direzione Manutenzioni edilizie, è stata aggiudicata per un importo di 526mila euro.

«Il prossimo cantiere che aprirà, dal 23 febbraio, è quello di via Filippo Anfuso alla zona industriale - spiega il sindaco di Catania Salvo Pogliese - E la riqualificazione riguarderà anche via Garibaldi, via Vittorio Emanuele e altre ancora. Tutte strade che saranno rifatte dopo decenni di incuria». Alla presentazione dei lavori anche l'assessore alle Manutenzioni Pippo Arcidiacono e quello allo Sport e Politiche comunitarie Sergio Parisi. «Dare sicurezza e qualità urbana costituisce uno dei programmi dell'amministrazione sin dall'inizio del suo insediamento - ha dichiarato Archidiacono ai microfono di Sestarete - L'assessore Parisi ha dato un indirizzo ben preciso, evitando cattedrali nel deserto e ponendo l'attenzione sulla manutenzione delle strade che a Catania per anni è stato un vero problema».

Servizio del telegiornale di Sestarete.