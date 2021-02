Archiviati gli assembramenti della scorsa settimana ( Guarda il video ) torna sul tavolo del Comune di Catania il nodo Sant'Agata con la celebrazione dell'ottava. Per domani è stata firmata una nuova ordinanza che dispone il divieto di stazionamento in piazza Duomo dalle 7 alle 22. L'obiettivo, fallito venerdì scorsi, è quello di prevenire possibili situazioni che possano favorire il contagio da Covid-19. Il provvedimento, come rende noto l'ufficio stampa di Palazzo degli elefanti, è stato concordato con il comitato per l'ordine pubblico e l'Arcivescovado. Rispetto all'ordinanza della scorsa settimana il divieto è stato allungato fino alla tarda serata .

Nella piazza è consentita «la possibilità di attraversamento e di accesso e deflusso agli esercizi commerciali e alle abitazioni private, avendo cura in ogni caso di rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro e l'utilizzo dei dispositivi di sicurezza personali. Il provvedimento verrà eseguito a cura delle forze dell'ordine». Secondo il programma dei festeggiamenti l'arcivescovo Salvatore Gristina alle 19 di domani presidierà a porte chiuse, in cattedrale, le celebrazioni liturgiche conclusive della ricorrenza agatina, con la sola partecipazione del sindaco Salvo Pogliese, in rappresentanza dei cittadini e dei devoti.