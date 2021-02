Un centinaio di nuove pensiline in acciaio , con posti a sedere e protezioni in lamierino antivento e per spazi pubblicitari, stanno per essere posizionate nelle fermate dell’Amt ancora sprovviste. L'operazione è in fase di svolgimento e rientra nelle misure sul piano di ammodernamento e sicurezza urbana voluti dal sindaco Salvo Pogliese in collaborazione con Giacomo Bellavia, il presidente dell'azienda metropolitana trasporti di Catania .

L'obiettivo del Comune e della società partecipata è quello di migliorare la rete del trasporto urbano con accorgimenti legati alla funzionalità del servizio. L'installazione delle pensiline e le paline con i segnalatori dei bus cercherà di garantire la sicurezza e di venire incontro alle esigenze di tutti i cittadini, che potranno così contare su una mobilità più agevole.

«Miglioriamo una lacuna che la cittadinanza - ha detto il primo cittadino Salvo Pogliese - soprattutto l'utenza più avanti con l'età ci chiedeva fin dal nostro insediamento». La novità riguarderà anche Librino e la Zona industriale. «Due vaste aree che ancora hanno gran parte delle fermate degli autobus sguarnite di zone di attesa - fa notare il sindaco - Una negligenza non qualificante, a cui stiamo portando rimedio soprattutto per il popoloso quartiere di Librino».

Per il primo cittadino l'installazione delle pensiline è «un piccolo tassello per incentivare l’utilizzo del mezzo di trasporto pubblico in maniera più comoda e sicura - conclude Pogliese - Senza contare che, a breve, arriveranno altri nuovi bus, anche elettrici, moderni e di ultima generazione». Per le pensiline che sorgeranno in altre zone della città il sindaco ha incaricato i Municipi decentrati e i consigli circoscrizionali. Il presidente Bellavia e i funzionari dell’Amt stanno raccogliendo le indicazioni dei sei organismi di decentramento comunale, così da posizionare al meglio elementi di arredo urbano nelle fermate maggiormente frequentate dagli utenti. L'installazione sarà completata nell’arco di poche settimane.

Pensile installate:

Viale Librino 15

Viale Castagnola 9

Viale Castagnola 11

Viale S. Teodoro - Bummacaro - Fronte Farmacia

Viale S. Teodoro - Fronte 21

Viale Castagnola Fianco scuola

Viale Bummacaro 14

Viale Bummacaro 16

Viale Bummacaro 1ª fermata - a fianco asse attrezzato

Viale Castagnola - fronte "Strapizzami"

Viale Castagnola - altezza "Chiosco Castagnola"

Pensiline in fase di installazione

Viale Castagnola - Fianco scuola

Viale Bummacaro - Fianco Asse attrezzato

Viale Vigo Frontete scuola media

Viale Vigo - Spazio Libero 1

Viale Bummacaro - Fianco asse attrezzato 5

Viale S. Teodoro - Bummacaro Pl

Viale Moncada - S. Teodoro Pl

Viale Castagnola - Librino Pl

Viale Bummacaro - Fronte 12

Viale Sisinna - Castagnola Fronte 9

Viale Sisinna - Castagnola Fronte 7

Viale Sisinna - Castagnola fronte 1

Viale Castagnola 17

Viale Castagnola 5 - Dopo Chiosco