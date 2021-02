Nell'attesa che si trovassero acquirenti per l'appartamento, qualcuno aveva pensato di trasformare il terrazzo in una serra per coltivare cannabis. La piantagione è stata trovata dai carabinieri in un immobile di via Giuseppe Poulet. A chiedere l'intervento dei militari e anche dei vigili del fuoco era stato il proprietario della casa, la cui vendita era stata affidata a un'agenzia immobiliare che però non riusciva ad accedere all'appartamento.