Più di una volta era stato denunciato perché trovato alla guida di uno scooter senza avere la patente di guida, adesso è stato arrestato anche per spaccio di droga. Protagonista il 21enne Rosario Buzzanca, fermato dai carabinieri della stazione di Piazza Dante.

Da tempo il giovane era finito sotto le attenzioni degli investigatori. L'occasione per effettuare l'arresto è stata fornita dalla cessione di una dose di droga a un acquirente in via Monsignore Domenico Orlando, non lontano dalla circonvallazione.

Sottoposto a perquisizione, il 21enne è stato trovato in possesso di 15 dosi di marijuana. Per lui, anche in questo caso, è stato denunciato per guida senza patente. In attesa del processo con rito direttissimo è stato relegato ai domiciliari.