Quattro casi di variante inglese del Covid-19 sono stati diagnosticati all'ospedale Garibaldi di Catania. La notizia è stata resa nota dalla stessa azienda ospedaliera. «Grazie all'esperienza acquisita, in questo anno di duro ed efficace contrasto al Coronavirus, siamo riusciti a individuare e isolare quattro casi - si legge in una nota -. I pazienti, che si trovano in cura presso l'ospedale Garibaldi di Catania, sono stati sottoposti a tampone e successivo sequenziamento dell'estratto molecolare presso il laboratorio regionale di riferimento del Policlinico Rodolico».

La variante inglese si traduce in una maggiore contagiosità «mantenendo comunque - viene specificato nella nota - una medesima intensità di sintomatologia rispetto al ceppo ordinario. La situazione è assolutamente sotto controllo grazie alla completa collaborazione di tutti i professionisti dell'Azienda». I quattro pazienti si trovano in isolamento nella struttura di biocontenimento del reparto di Malattie infettive.

Il protocollo, già attivato, prevede lo screening sul personale sanitario e il tracciamento dei contatti. «Va ricordato - dichiara il direttore dell'Uoc di Malattie Infettive Bruno Cacopardo - che la campagna di vaccinazione, in corso nella nostra regione con ottimi risultati, è complementare ai comportamenti di ciascuno: non va mai abbassata la guardia e le misure che tutti oramai conosciamo restano sempre determinanti per sconfiggere il virus pandemico».