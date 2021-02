Tradita dal nervosismo durante un controllo dei carabinieri. Così è finita nei guai una donna di Nicolosi di 35 anni, fermata da una gazzella dei carabinieri della compagnia di Fontanarossa mentre si trovava nel quartiere periferico Librino, a Catania. La 35enne era alla guida di una Alfa 147 e immediatamente, dopo l'alt dei militari, avrebbe mostrato segni di insofferenza. Gli stessi che hanno convinto i carabinieri a ispezionare il mezzo.

Mentre una militare stava per perquisire la guidatrice, sarebbe stata la stessa 35enne a tirare fuori dal reggiseno un involucro con sette grammi di cocaina. Secondo la ricostruire dei carabinieri è probabile che la donna stessa operando come corriere della droga, per conto di terzi, per trasportare la polvere bianca da Catania a Nicolosi. Durante l'udienza di convalida il giudice ha stabilito gli arresti domiciliari e la sospensione del reddito di cittadinanza al marito.